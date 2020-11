eFootball PES 2021 Mobile, download su iOS e Android a quota 350 milioni

I giocatori che effettueranno il log-in nel periodo compreso tra il 12 e il 19 novembre riceveranno tre Agenti Speciali per i Momenti Gloriosi della Juventus . La settimana successiva, nel periodo compreso tra il 19 e il 26 novembre, i giocatori che effettueranno il log-in riceveranno tre Agenti Speciali per i Momenti Gloriosi del Manchester United .

KONAMI farà partire da oggi tre campagne in-game online per celebrare questo importante traguardo, raggiunto in occasione del venticinquesimo anniversario della saga.

KONAMI ha, infine, rivelato un nuovo programma fedeltà per la serie eFootball PES - che inizierà con PES 2021 - basato sugli eFootball Points. Questo programma cross-platform, dedicato ai giocatori della serie PES, permetterà di accumulare punti da riscattare per ottenere bonus e vari contenuti in-game.

Gli eFootball Points possono essere guadagnati in diversi modi e sono validi su diverse piattaforme, questo significa che è, per esempio, possibile guadagnare dei punti giocando con PES Mobile e decidere di utilizzarli per sbloccare dei bonus per versione console del gioco!

Gli eFootball Points verranno introdotti a partire dal 7 dicembre 2020, per maggiori informazioni si prega di visitare questo sito.