Quali sono state le notizie più importanti della settimana che sta per concludersi? Dalla data di God of War: Ragnarok al rinvio di Forspoken, ecco il nostro puntuale recap.

Come da tradizione, eccoci all'appuntamento con le notizie più importanti della settimana in un mix di annunci videoludici, polemiche, curiosità e quant'altro: i maggiori avvenimenti degli ultimi sette giorni, comodamente riassunti per chi si fosse perso qualcosa. E in effetti di cose interessanti ne sono successe. Innanzitutto c'è stato il tanto atteso annuncio della data di uscita di God of War: Ragnarok, stavolta senza foto di peni, e quasi contestualmente è arrivato un ulteriore rinvio di Forspoken. Che Square Enix abbia avuto timore di un confronto diretto? Si è tornato a parlare di Nintendo Switch Pro, mentre GameStop ha dato il via a un'ondata di licenziamenti che hanno colpito anche Game Informer. Infine si è parlato di Skull and Bones, della retrocompatibilità di PS5 e naturalmente di GTA 6.

God of War: Ragnarok, data di uscita ed edizioni limitate God of War: Ragnarok, Kratos e Atreus La data di uscita ufficiale di God of War: Ragnarok è stata annunciata con un trailer, finalmente: l'aspettavamo per la fine di giugno, ma qualcosa evidentemente è andato storto e Santa Monica Studio ha avuto bisogno di più tempo, forse proprio per preparare lo spettacolare video in CG che ci introduce alla storia di questo nuovo, atteso capitolo delle avventure di Kratos e Atreus. Come ricorderete, ci sono state davvero parecchie polemiche attorno al mancato annuncio, tanto che alcuni utenti sono arrivati a inviare foto di peni agli sviluppatori, nonostante poco tempo prima l'ex director Cory Barlog abbia chiesto ai giocatori di avere pazienza. Insomma, non è stato un bello spettacolo... specie per chi ha ricevuto le foto in questione. In contemporanea sono state svelate tutte le edizioni di God of War: Ragnarok, che come anticipato da un leak includono oltre alla standard edition anche la ricca Collector's Edition, con una replica del martello di Thor, un set di dadi, due statuine e una custodia steelbook; e l'ancora più ricca Jotnar Edition, che oltre a tutti questi oggetti offre anche un vinile con due tracce della colonna sonora, l'anello di Draupnir, delle spillette e una mappa.

Elden Ring, la spada commemorativa per Let Me Solo Her Elden Ring, l'artwork ufficiale Le curiosità generano, uh, curiosità, e così fra le notizie più lette della settimana troviamo anche quella della spada commemorativa di Elden Ring spedita a Let Me Solo Her. Per chi non lo sapesse, si tratta del nickname del giocatore che ha sconfitto mille volte Malenia e ha aiutato tantissimi utenti a battere questo ostico boss: un'impresa che Bandai Namco ha voluto premiare. E così Klen Tsuboi si è visto recapitare la spada in questione con i ringraziamenti del publisher giapponese, all'interno di una confezione del tutto simile a quella consegnata qualche settimana allo scrittore Brandon Sanderson, il creatore del Cosmoverso nonché autore del finale de La Ruota del Tempo, con cui Bandai Namco ha dichiarato di voler collaborare dopo George R.R. Martin.

Red Dead Online e il funerale del gioco Red Dead Online, uno scontro a fuoco Non c'è dubbio che il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2 non abbia goduto dello stesso, straordinario successo di GTA Online, e così pare che gli utenti stiano organizzando un funerale per Red Dead Online. Un atto simbolico o qualcosa di più? Sta di fatto che gli sviluppatori non aggiungono nuovi contenuti alla piattaforma da esattamente un anno e sembra dunque aver abbandonato il progetto. Pare che il motivo dietro il mancato supporto risieda nel fatto che GTA 6 assorbe tutta Rockstar Games, lasciando pochissime risorse da dedicare a qualsiasi altra cosa. Ad ogni modo, il 13 luglio la comunità dei giocatori di Red Dead Online si vestirà a lutto con l'intenzione di far passare un messaggio molto chiaro. Il team riuscirà a coglierlo?

Forspoken rinviato ancora Forspoken, l'artwork ufficiale Ebbene sì, Forspoken è stato nuovamente rinviato su PS5 e PC, con una nuova data di uscita fissata al 24 gennaio 2023. Stando alle dichiarazioni di Luminous Productions e Square Enix, il progetto si trova nelle fasi finali dello sviluppo e dunque la decisione non è stata presa per via di eventuali problematiche tecniche, bensì ragionando strategicamente. Fra ottobre e novembre arriveranno infatti molti titoli davvero importanti, tanto che c'è chi scherza dicendo che il rinvio di Forspoken sia stato deciso subito dopo l'annuncio della data di uscita di God of War: Ragnarok. Quali che siano le reali motivazioni dietro questa scelta, è la seconda volta che il gioco viene rinviato: la speranza è che al lancio non si riveli anche una delusione, perché a questo punto sarebbe il colmo.

Si torna a parlare di Nintendo Switch Pro Nintendo Switch modello OLED edizione speciale Splatoon 3 Nintendo Switch Pro verrà svelata a settembre? È ciò che sostiene lo stesso insider che giorni fa ha anticipato correttamente l'annuncio di Nintendo Switch modello OLED edizione speciale Splatoon 3, guadagnando parecchia credibilità. Il nuovo e più potente modello della piattaforma ibrida sembra ormai una chimera, ma se tanti ne parlano qualcosa di vero dev'esserci, giusto? Nella realtà dei fatti un upgrade mid-gen di Switch avrebbe decisamente senso, visto che l'hardware della console giapponese ha ampiamente dimostrato i propri limiti sul fronte delle performance, in particolare negli open world, e ormai i televisori a 4K sono in tutte le case. Mantenendo piena compatibilità con l'attuale libreria ma consentendo di far girare i titoli con risoluzione e frame rate aumentati, Switch Pro sarebbe per molti un sogno che si avvera.

Licenziamenti in casa GameStop GameStop, una foto degli scaffali Che il mercato retail dei videogiochi non se la passi benissimo è un dato di fatto da ormai parecchio tempo, e l'andamento della catena americana GameStop rappresenta in tal senso una specie di cartina tornasole. Ebbene, pochi giorni fa è arrivata la notizia di licenziamenti previsti tra negozi e Game Informer, la storica rivista che ogni mese realizza interessanti coverage e che più volte ci siamo trovati a citare. In questo caso tutto è cominciato con l'abbandono del CFO Mike Recupero, che a dispetto del nome non è riuscito a recuperare una situazione tutt'altro che brillante per l'azienda, che ora dovrà dunque essere sottoposta a una nuova ristrutturazione. Restano tante le incognite per un settore che sembra ormai aver ceduto il passo al digitale, come accaduto a musica e film in precedenza.

Skull and Bones, l'evento di presentazione Skull and Bones, una battaglia navale Martedì scorso Ubisoft ha finalmente annunciato l'evento di presentazione di Skull and Bones, il gioco coi pirati nato da una costola di Assassin's Creed che molti davano per naufragato, tanto per restare in tema, ma che invece è vivo e vegeto e ha anche una data di uscita: sarà disponibile nei negozi a partire dall'8 novembre. Non è tutto: la casa francese ha mostrato un lungo video di gameplay di Skull and Bones in cui è possibile vedere il pirata che avremo modo di controllare nel gioco, la gestione della nave e della navigazione, nonché ovviamente i combattimenti in mare aperto che costituiscono l'elemento fondamentale dell'esperienza, arricchita da meccaniche PvE e PvP che sembrano interessanti: staremo a vedere, nel frattempo è il caso di lucidare l'uncino.

Matrix: Il Risveglio rimosso dagli store Matix: Il Risveglio, il nostro personaggio esplora la città Le cose belle non durano per sempre, e così Matrix: Il Risveglio è stato rimosso dagli store con un breve preavviso. Come saprete, si tratta della spettacolare tech demo in Unreal Engine 5 sviluppata da Epic Games per mostrare appunto le capacità del loro nuovo motore grafico su PC, PS5 e Xbox Series X|S: un vero e proprio showcase di tecnologie ed effetti speciali che lasciano a bocca aperta. Annunciato durante i The Game Awards e reso disponibile lo scorso dicembre, Matrix: Il Risveglio offriva un'esperienza in tre parti ispirata appunto all'universo di Matrix: un'introduzione con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, una frenetica sequenza d'inseguimento scriptata e infine una fase di esplorazione libera della città, con la possibilità di modificare vari parametri e dare un'occhiata a cosa potrebbe riservarci il futuro.

PS5, un brevetto sulla retrocompatibilità con PS3 PlayStation 3 Sony ha depositato un brevetto sulla retrocompatibilità delle periferiche PS3 su PS5, dunque un documento che illustra come la nuova console potrà garantire il funzionamento di dispositivi come DualShock, Media Remote, PlayStation Mouse, EyeToy, PlayStation Move e Memory Card varie. A che scopo, esattamente? Be', c'è chi pensa che finalmente l'azienda stia compiendo qualche passo importante sul fronte dell'emulazione effettiva del software di PlayStation 3, per il momento disponibile unicamente in streaming per gli abbonati a PlayStation Plus con livello Premium. Un'impresa che finora è stata definita troppo impegnativa, ma che molti utenti accoglierebbero con entusiasmo.