Forspoken rinviato ancora su PS5 e PC, ecco la nuova data di uscita

Forspoken è stato nuovamente rinviato su PS5 e PC. Il gioco sarebbe dovuto arrivare nei negozi questo ottobre, ma servirà un po' di pazienza in più: la nuova data di uscita è fissata al 24 gennaio 2023.

Alcune settimane fa si parlava di un possibile rinvio di Forspoken legato a Final Fantasy 16, ma a quanto pare la decisione presa dal publisher non ha a che fare con il nuovo episodio della celebre serie RPG.

"Sulla base di una discussione con alcuni partner fondamentali, abbiamo preso la decisione strategica di spostare la data di lancio di Forspoken al 24 gennaio 2023", si legge nel messaggio pubblicato da Square Enix sui social.

"Tutti gli elementi di gioco sono al momento completi e lo sviluppo si trova nella fase di rifinitura", ha tenuto a precisare il publisher. Insomma, il rinvio non è dovuto a motivazioni tecniche bensì puramente strategiche e commerciali.

"Vogliamo ringraziarvi per il continuo supporto e per la pazienza dimostrata lungo il viaggio. Il vostro entusiasmo per il gioco ci ispira ogni giorno e non vediamo l'ora di mostrarvi qualcosa in più su Forspoken questa estate."