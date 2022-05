Forspoken rinviato di nuovo se Final Fantasy 16 uscirà nel 2022, dice un leaker

Forspoken potrebbe essere rinviato di nuovo qualora Square Enix dovesse farcela a pubblicare Final Fantasy 16 entro la fine del 2022: lo ha riferito il noto leaker Nick Baker durante l'ultima puntata del podcast XboxEra.

Come sappiamo, lo scorso marzo Forspoken è stato rinviato e la nuova data di uscita è stata fissata all'11 ottobre dal publisher giapponese, che tuttavia potrebbe dover rivedere i propri piani per fare in modo che i suoi giochi di punta non si ostacolino fra loro.

"C'è la possibilità che Square Enix rinvii di nuovo Forspoken, ma si tratta al momento di un'ipotesi legata alla possibiilità che ce la facciano o meno a pubblicare Final Fantasy 16 entro quest'anno", ha detto Baker.

In questo caso si tratterebbe semplicemente di dare priorità al progetto dotato del maggior potenziale, e non c'è dubbio che un brand consolidato e popolare come Final Fantasy risulti in tal senso più rilevante di quella che alla fine dei conti è pur sempre una nuova proprietà intellettuale.

Sempre Baker di recente ha confermato che i rumor sulla remaster in stile Master Chief Collection rigurdavano Gears of War e che potremmo vederla già quest'anno.