Ms. Marvel, il trailer "Destiny" rivela qualcosa in più sull'eroina

Ms. Marvel si mostra con un nuovo trailer intitolato "Destiny", che rivela qualcosa in più sull'eroina interpretata nella serie da Imam Vellani, in particolare l'origine dei suoi poteri.

In arrivo su Disney+ l'8 giugno, Ms. Marvel fornirà un'interpretazione alternativa del personaggio creato nel 2013, che come sappiamo nel Marvel Cinematic Universe non modificherà la massa del proprio corpo bensì utilizzerà delle proiezioni energetiche.

Kamala Khan appartiene alla razza degli Inumani e le sue capacità derivano dalle Nebbie Terrigene, ma probabilmente per lo show gli autori hanno pensato a una soluzione differente, da qui i misteriosi bracciali che vediamo indossati dalla ragazza.

Si tratta delle Nega-Bande che furono dell'originale Captain Marvel? Questo e altri dettagli li scopriremo, come detto, a partire dall'8 giugno, quando Ms. Marvel debutterà su Disney+.