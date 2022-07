Nintendo Switch modello OLED, un trailer annuncia l'edizione speciale Splatoon 3

Nintendo Switch modello OLED vedrà a breve l'arrivo dell'edizione speciale Splatoon 3. Annunciato con un trailer, si tratta di un modello personalizzato della console che riprende lo stile grafico del gioco, e che sarà disponibile a partire dal 26 agosto.

Mentre circolano voci sul possibile annuncio di Nintendo Switch Pro questa estate, ecco dunque l'ufficialità di una nuova SKU per la console ibrida giapponese: proprio come accaduto ai tempi dell'annuncio dell'originale Nintendo Switch modello OLED, che spazzò via i rumor sulla versione Pro.

La console è una vera e propria festa di colori, come da aspettative per un prodotto griffato Splatoon: sul corpo centrale e sui Joy-Con si sprecano i disegni degli Inkling e degli Octoling, così come sulla superficie del dock.

Per il momento l'edizione speciale non ha ancora un prezzo ufficiale per l'Italia, mentre immaginiamo che la confezione includerà anche una copia di Splatoon 3, sebbene il gioco si sbloccherà soltanto al day one del 9 settembre.