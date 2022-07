Matrix: Il Risveglio verrà rimosso dagli store di PS5 e Xbox Series X tra pochi giorni

Matrix: Il Risveglio per PS5 e Xbox Series X|S verrà rimosso dal PlayStation Store e Xbox Store tra pochi giorni. La tech demo infatti sarà disponibile solo fino a sabato 9 luglio.

La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale dell'Unreal Engine, da cui apprendiamo che dopo tale data la demo non sarà più possibile scaricarla neppure tramite la cronologia delle applicazioni acquistate/installate.

"Non hai ancora esplorato Matrix, il risveglio: Un'esperienza su Unreal Engine 5? C'è ancora del tempo! La tech demo dell'Unreal Engine 5 sarà disponibile negli store fino al 9 luglio. Scaricala prima di questa data e sarai ancora in grado di accedervi in futuro o ri-scaricala se l'hai cancellata dalla tua console."

Epic Games non ha spiegato in via ufficiale i motivi per cui ha deciso di rimuovere la demo dal PlayStation e Xbox Store, ma supponiamo che siano legati alla licenza di Matrix.

Matrix Il Risveglio

Matrix: Il Risveglio è stato pubblicato per PS5 e Xbox Series X|S alla fine dello scorso anno, durante i The Game Awards 2021. È una tech demo progettata per per mostrare la potenza dell'Unreal Engine 5 realizzata in collaborazione con Lana Wachowski, co-creatrice di Matrixe Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, gli attori di Neo e Trinity. Potrete scaricare Matrix: Il Risveglio da qui per PS5 e da qui per Xbox Series X|S.