Death Note: nuova serie Netflix in produzione dai Duffer Brothers di Stranger Things

Matt e Ross Duffer (per gli amici i Duffer Brothers), i registi, sceneggiatori e produttori di Strangers Things, hanno creato la nuova compagnia Upside Down Pictures e stretto accordi con Netflix per vari progetti. Uno di questi è una serie TV live action di Death Note, celebre manga e anime scritto da Tsugumi Ōba e illustrato da Takeshi Obata.

Come riporta Deadline, la priorità dei fratelli Duffer sarà quella di completare Stranger Things con la Stagione 5, di cui sono stati svelati anche i primi dettagli, ma il duo ha stretto già accordi con Netflix per una serie di progetti piuttosto interessanti.

Come detto in apertura tra questi spicca una nuova serie live action di Death Note, completamente slegato dall'adattamento cinematografico uscito nel 2017. La storia dell'opera originale parla di Light Yagami, un ragazzo che entra in possesso di un misterioso quaderno grazie al quale può uccidere una persona semplicemente scrivendo il suo nome. Ebbro di questo potere, Light decide di ripulire il mondo dalla malvagità, nel mentre le forze di polizia di tutto il mondo gli danno la caccia. Il manga è stato pubblicato tra il dicembre del 2003 e il maggio del 2006 e dall'opera è stato tratto anche una serie anime di 37 episodi. Entrambi hanno riscosso grande successo, anche in Italia. Senza dubbio sarà interessante vedere come verrà riadattata lo scontro tra Light Yagami e "L" dai Duffer Brothers.

Death Note

Gli altri progetti in programma di Upside Down Pictures includono inoltre una serie originale da Jeffrey Addiss e Will Mathews (Dark Crystal - La resistenza), un adattamento per il piccolo schermo del romanzo "Il Talismano" di Stephen King e Peter Straub del 1984 che i Duffer realizzeranno insieme ad Amblin Entertainment e Paramount Television di Steven Spielberg, nonché il già annunciato spin-off di Stranger Things.

Nel frattempo Stranger Things 4 è la seconda serie Netflix più vista di sempre, dopo Squid Game, totalizzando ben 1,15 miliardi di ore di visualizzazione.