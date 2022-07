The Division Resurgence annunciato per iOS e Android, closed alpha in arrivo

Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's The Division Resurgence, uno sparatutto in terza persona con elementi GDR free-to-play per dispositivi Android e iOS. Il gioco sarà legato a The Division 1 e 2, ma presenterà una storia inedita e indipendente. Già da ora è possibile registrarsi alla Closed Alpha tramite il sito ufficiale. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Stando alla descrizione del sito ufficiale, The Division Resurgence è un GDR sparatutto in terza persona multiplayer per smartphone gratuito, sviluppato da Ubisoft avvalendosi della collaborazione di altri studio e partner di tutto il mondo. A questo link trovate tutti i dettagli su come partecipare alla closed beta che si svolgerà nel prossimo futuro.

Il gioco è ambientato in un mondo aperto totalmente originale, basato sull'universo di Tom Clancy's The Division. La campagna sarà slegata da The Division 1 e 2 e presenterà trama, nemici e fazioni del tutto nuovi. The Division Resurgence è ambientato in un'America contemporanea post-crisi in cui un'epidemia di virus ha creato il caos e il crollo del governo. I giocatori vestiranno i panni di un agente della Divisione Strategica Nazionale (SHADE) e avranno il compito di ripristinare l'ordine, proteggere i civili dalle fazioni ostili e aiutarli a ricostruirsi un futuro migliore.

Ecco gli altri dettagli dal sito ufficiale di The Division Resurgence: