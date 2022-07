Nintendo Switch Pro svelata a settembre, per lo stesso insider della Switch Oled di Splatoon 3

Nintendo Switch Pro sarà annunciata a settembre 2022. A dirlo è stato lo stesso insider che negli ultimi giorni ha svelato in anticipo l'esistenza di un edizione speciale di Nintendo Switch OLED dedicata a Splatoon 3.

La conferma della bontà della fuga di notizie sul modello custom di Switch OLED ha dato forza anche all'altra indiscrezione. Con questo non vi stiamo dicendo che sia vera in automatico, ma solo che ha ottenuto più credito di quanto non gliene fosse stato dato in precedenza.

D'altro canto anche un noto analista ha parlato di un annuncio per questa estate, quindi qualcosa si starà sicuramente muovendo dietro le quinte. Se questi sommovimenti si traducano in Nintendo Switch Pro è presto per dirlo.

L'impressione generale è che, comunque, Nintendo debba iniziare a pensare a un modello svecchiato della sua console ibrida, che di suo non ha più niente da dimostrare, ma che tecnicamente è molto arretrata.

Come saprete, la casa di Mario non è troppo interessata a partecipare alla corsa alla potenza di Sony e Microsoft, ma è comunque indubbio che debba mostrare dei passi in avanti anche in questo senso, se non vuole rimanere troppo indietro.