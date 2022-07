Biomutant: data d'uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X e S annunciata con un trailer

L'editore THQ Nordic ha annunciato con un nuovo trailer che la data d'uscita diBiomutant per PS5 e Xbox Series X e S è il 6 settembre 2022. Tra le caratteristiche vantate dalle versioni di ultima generazione di questo action open world spiccano i tempi di caricamento ultra rapidi, il supporto per il 4K nativo, il supporto per l'HDR e i 60 frame al secondo.

Il prezzo del gioco sarà di 39,99€ e, ottima notizia, chi già possiede le versioni Xbox One e PS4 potrà ottenere l'aggiornamento alle versioni PS5 e Xbox Series X e S gratuitamente, naturalmente per famiglie di console (quindi Xbox on Xbox e PlayStation con PlayStation). Le nuove versioni saranno inoltre compatibili con le vecchie, nel senso che potrete utilizzare gli stessi salvataggi e proseguire a giocare da dove eravate arrivati.

Dettagli tecnici della versione PS5

Possibilità di scegliere tra tre modalità grafiche:

Quality: 30 fps @ risoluzione 4k

Quality Unleashed: 40+ fps, media di 50-60 fps, fino a risoluzione 4k

Performance: 60 fps con risoluzione bloccata a @ 1440p

Dettagli tecnici della versione Xbox Series X e S

Possibilità di scegliere tra tre modalità grafiche: