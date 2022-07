Offerte eBay: console Xbox Series S in forte sconto

Le offerte eBay oggi ci portano la nuova Xbox Series S, console di Microsoft, in forte sconto. La promozione, che da un po' di giorni gira su eBay, potrebbe finire presto (vista la mole di pezzi venduti dal venditore). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

La Xbox Series S è la console di Microsoft di nuova generazione pensata per chi vuole spendere poco e avere accesso ai giochi per Xbox e ai servizi come il Game Pass. Con 300€ infatti è possibile avere una piattaforma di ultima generazione con 512 GB di memoria interna e del tutto digitale.

L'offerta su eBay permette inoltre di acquistarla a soli 259,90€, da un venditore con il 99,6% di feedback positivi e con un numero di console vendute molto alto (514 pezzi).

Xbox Series S

