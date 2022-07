Sony con INZONE vuole diventare "la Nike dei prodotti da gaming"

Sony ha grandi ambizioni con i prodotti INZONE, la nuova linea di monitor e cuffie da gaming annunciata pochi giorni fa, tanto che il vice presidente esecutivo Kazuo Kii afferma che la compagnia vuole che il marchio diventi per i giocatori di eSport quello che la Nike rappresenta per gli atleti professionisti.

In un'intervista con Nikkei, Kazuo Kii ha dichiarato che l'esperienza maturata da Sony nella produzione di TV gli offre dei vantaggi quando si parla del mercato dei monitor da gaming.

"Non c'è ancora un leader dominante tra i produttori di questo mercato. Questo rappresenta un vantaggio per Sony", ha detto Kii. "Le origini di molti dei produttori esistenti risale alla produzione di PC. Poiché i monitor sono progettati per visualizzare i dati, ci sono dei problemi da superare come la vivacità dei colori e il contrasto."

"Sony è unica, in quanto abbiamo un background nella produzione di TV. Siamo orgogliosi della nostra tecnologia. Non vediamo l'ora di mostrare ai clienti il realismo e l'esperienza immersiva dei nostri prodotti."

La gamma InZone di Sony

I prodotti della linea INZONE sono perfettamente compatibili con PS5, ma Kii spiega che il target principale non sono i giocatori console, ma piuttosto quelli PC e in particolar modo quelli "più accaniti" che si cimentano in titoli legati agli eSport.

"Inizieremo dall'alto e impareremo cosa vogliono i migliori giocatori di eSport. La visione che abbiamo in mente è quella di essere come Mizuno e Nike che realizzano le scarpe per gli atleti. Puoi vincere premi in denaro negli eSport. Se il tempo di risposta di un monitor è anche leggermente in ritardo, perdi. I prodotti Sony non deluderanno le persone in queste estenuanti battaglie."

La gamma INZONE è stata presentata da Sony alla fine dello scorso mese. Al momento è composta da tre headset con audio spaziale (ecco la nostra recensione delle cuffie InZone H9) nonché due monitor da gaming con elevato refresh rate (ecco la nostra recensione del monitor InZone M9). La compagnia giapponese ha anche annunciato una partnership con Riot Games, grazie alla quale i prodotti InZone verranno utilizzati nel Valorant Champions Tour.