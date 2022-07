Offerte Amazon Prime Day: tablet Fire HD da 8 e 10 pollici scontati, ecco i dettagli

Le offerte di Amazon per i Prime Day arrivano anche sui tablet Fire HD, da 8 e 10 pollici, che scendono di prezzo per l'occasione. In entrambi i casi parliamo delle versioni con pubblicità, ma in caso potrete anche acquistare quelli senza, aggiungendo un piccolo sovrapprezzo. In questo caso abbiamo il tablet Fire HD da 8 pollici e 32 GB di memoria a 69,99€, con uno sconto del 30%. Il dispositivo permette di avere fino a 12 ore di autonomia, ha 2 GB di RAM ed è compatibile con tutte le applicazioni Amazon. Purtroppo non è presente il Google Play Store, ma potrete comunque scaricare gran parte delle applicazioni classiche per lo streaming come Netflix e Disney+. Andiamo più in alto con il tablet Fire HD da 10 pollici, versione più grande sempre con 32 GB di memoria ma con 3 GB di RAM. Anche il processore riceve un upgrade, un'octa-core capace di dare al dispositivo molta velocità d'utilizzo. Anche in questo caso niente Google Play Store, sebbene molte app siano già installate. Il prezzo è di 99,99€.

tablet Fire HD 10

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.