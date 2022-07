Classifica UK: F1 22 è nuovamente primo, con il 69% delle copie vendute su PS5 e PS4

GfK e GamesIndustry hanno pubblicato la classifica di vendite del Regno Unito per il mercato retail. Il podio è rimasto invariato dalla settimana scorsa: al primo posto troviamo ancora una volta F1 22, seguito da Horizon Forbidden West e Nintendo Switch Sports, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Di seguito la Top 10 del mercato UK:

F1 22 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Klonoa: Phantasy Reverie Series FIFA 22 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Leggende Pokémon Arceus Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Nintendo Switch)

F1 22

Stando ai dati condivisi da GamesIndustry, F1 22 ha visto un calo fisiologico delle vendite pari al 48% rispetto alla settimana di debutto. Inoltre, la maggior parte delle copie retail sono state acquistate per console Sony. Nello specifico il 37% sono per PS5, il 32% per PS4, il 22% per Xbox One e il 10% per Xbox Series X|S.

Klonoa: Phantasy Reverie Series è l'unica nuova uscita della scorsa settimana ad aggiudicarsi un posto nella top 10 inglese: è quinto, con il 52% delle copie vendute su Nintendo Switch e il 33% su PS5. Pocky & Rocky invece debutta al diciassettesimo posto, mentre AI: The Somnium Files - Nirvana è ventisettesimo.

Da notare anche che Horizon Forbidden West è secondo per la terza settimana di fila, un risultato notevole considerando che il gioco di Guerrilla Games è arrivato nei negozi diversi mesi fa e giustificato dai nuovi stock di PS5 arrivati in queste settimane nel Regno Unito.