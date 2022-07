Ubisoft: monta la rabbia social per i giochi resi inaccessibili

L'annuncio che Assassin's Creed Liberation HD non sarà più accessibile su Steam dal 1° settembre 2022, a causa della chiusura dei server di gioco, ha fatto montare la rabbia dei videogiocatori contro Ubisoft sui social network, che vedono l'accaduto come un precedente davvero molto grave.

In realtà c'è anche un altro gioco che non sarà più accessibile dalla stessa data: Silent Hunter 5. Sicuramente però, un Assassin's Creed, anche se minore, fa più rumore.

A riassumere bene la situazione c'è il thread di Reddit "Ubisoft Why", commentato quasi 1.500 volte e visualizzato decine di migliaia di volte. La conversazione è stata poi bloccata dai moderatori, evidentemente preoccupati dalla situazione.

Il tutto è partito dalla pubblicazione di un tweet in cui possiamo leggere: "Ubisoft sta creando un precedente rendendo inaccessibile Assassin's Creed Liberation HD dal 1° settembre 2022. Anche se lo hai già comprato. È un nuovo picco negativo per i consumatori," cui sono seguiti migliaia di commenti con lo stesso tono, che parlano di un caso unico.

In realtà un precedente esiste: Order of War: Challenge di Square Enix, fu fatto rimuovere dalle librerie degli utenti su richiesta dell'editore. Era il 2013 e da allora non era più avvenuto niente di simile. Anche i giochi di team morti da tempo sono ancora nelle librerie degli utenti. In altri casi di spegnimento dei server, i giochi non sono stati comunque rimossi. Parliamo però sempre di titoli multiplayer, come Evolve.

Insomma, si tratta di una situazione spinosa che sta iniziando a mostrare alcuni dei limiti del digitale. C'è da dire che anche l'acquisto in formato fisico non garantisce l'accessibilità perpetua ai giochi, tra DRM, attivazioni online, patch e quant'altro.