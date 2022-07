Alan Wake 2: Remedy definisce la storia "mostruosa"

Alan Wake 2 avrà una storia "mostruosa", almeno stando a quanto scritto da Sam Lake di Remedy Entertainment su Twitter parlando del lavoro fatto sulla sceneggiatura finora.

"Riprese in corso con il nostro cast stellare di attori. Abbiamo scritto moltissime pagine con Clay Murphy, il maggior numero di sempre, credo (questa storia è mostruosa). Diremo di più dopo una breve vacanza estiva da questo luogo oscuro chiamato la stanza degli sceneggiatori."

Insomma, possiamo aspettarci una storia molto lunga e curata, stando a quanto scritto, recitata da un cast di attori importanti.

Alan Wake 2 è stato annunciato dodici anni dopo Alan Wake. L'edizione rimasterizzata del primo capitolo non è ancora riuscita a raggiungere il pareggio, stando alle ultime informazioni diramate.

Il lancio di Alan Wake 2 è previsto per il 2023, in data ancora da destinarsi. Dopo l'annuncio, il gioco non è stato più mostrato, se non con qualche artwork, segno che i lavori sono ancora in corso.