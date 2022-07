Silent Hunter 5 diventerà ingiocabile anche da chi lo ha acquistato come Assassin's Creed Liberation

I giochi di Ubisoft che diventeranno ingiocabili dopo l'annunciata chiusura dei server, pur essendo stati regolarmente acquistati e pur avendo una modalità single player salgono a tre e comprendono ora anche Silent Hunter 5.

Quindi non solo Assassin's Creed: Liberation HD e Space Junkies, ma anche l'ultimo capitolo della serie di simulatori di sottomarini diventerà inaccessibile dal 1° settembre 2022, per lo scorno degli acquirenti.

Nei giorni scorsi Ubisoft ha annunciato la chiusura dei server di alcuni giochi lanciati tra il 2009 e il 2019, tra i quali undici titoli per PC. L'elenco però parlava di un solo titolo reso inaccessibile dal provvedimento: Space Junkies, oltretutto per VR e solo online, non di tre. Le polemiche non sono mancate anche allora, visto che anche alcuni DLC single player saranno di fatto cancellati, ma con l'inaccessibilità completa di due altri giochi la situazione è diventata ancora più grave e paradossale, perché apre un precedente, che getta una luce inquietante sugli acquisti digitali e su come vengano gestiti da alcuni editori.

Attualmente aprendo la pagina di Silent Hunter 5 su Steam si può leggere che il gioco è stato rimosso dalla vendita su richiesta dell'editore e che non sarà accessibile dal 1° settembre 2022. Gli stessi avvisi si possono leggere sulle pagine di Space Junkies e di Assassin's Creed Liberation HD. Considerate che tutti questi giochi sono stati disponibili alla vendita fino a pochi giorni fa. Quindi, i malcapitati che li avessero acquistati di recente, avrebbero solo poche settimane per giocarci.