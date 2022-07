Wonder Woman, il cosplay di Panterona è superiore al divino

Vediamo Panterona, una delle nostre beniamine, tornare a indossare i panni di Wonder Woman in questo splendido cosplay, a quanto pare uno dei più amati dai suoi seguaci sui social. L'ispirazione è quella del film Wonder Woman 1984, ma con la distanza dall'uscita della pellicola, il costume finisce per richiamare l'intera storia del personaggio, ossia la sua visione più classica.

Come potete vedere, il lavoro svolto da Panterona è stato davvero impeccabile, anche a livello di interpretazione del personaggio.

La veste dell'amazzone è stata rifatta con grande precisione, coloro sgargianti compresi, e la cosplayer la vive con una grande naturalezza.

Da notare anche l'azzeccatissimo sfondo, che sottolinea e magnifica il personaggio e i cromatismi del costume.

Insomma, un grandissimo lavoro da una grande cosplayer, che merita tutta la nostra attenzione per la cura che mette in ogni sua creazione.