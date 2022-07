God of War Ragnarok: fan realizza un'impressionante scultura di sabbia

L'hype per God of War Ragnarok si associa alle attività balneari in questo particolare caso, con l'impressionante scultura di sabbia realizzata da un fan veramente abile in questa antica arte, essendo riuscito a mettere insieme un'opera davvero imponente.

Pubblicata su Reddit dall'utente SPQP, che però non sembra corrispondere all'identità dell'autore dell'opera, la scultura di sabbia rappresenta Kratos e il figlio Atreus in una delle illustrazioni tipiche di God of War Ragnarok, con logo in alto e un accenno di scenario in una sorta di altorilievo veramente imponente.



La foto alla scultura è diventata in breve virale e ha raggiunto anche Cory Barlog, il director del capitolo precedente della serie, che ha commentato con un estasiato "Wow" l'opera dello sconosciuto artistica della sabbia. D'altra parte, la zona in cui è stata scattata la foto è Fulong Beach a Taiwan, famosa per rappresentazioni e lavori di questo tipo.

Qualche settimana fa è stato pubblicato il trailer con la data d'uscita di God of War Ragnarok, fissata per il 9 novembre 2022. Da lì in poi sono emerse diverse altre informazioni e materiali sull'atteso gioco per PS5 e PS4, come il trailer italiano per l'apertura dei preorder e i primi dettagli sulla storia dal sito ufficiale Sony PlayStation.