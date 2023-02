Omega Strikers annunciato per Nintendo Switch con un trailer

Omega Strikers è un free-to-play in cui i giocatori si scontrano in partite 3v3 a chi fa più goal. Già annunciato per PC e mobile, ieri sera è stato confermato anche su Nintendo Switch con un trailer. In chiusura del Direct è stata aperta la pagina ufficiale su Nintendo eShop. Arriverà il 27 aprile. Vediamo il filmato:

Leggiamo la descrizione ufficiale di Omega Strikers:

Sempre gratuito, senza scorciatoie

In Omega Strikers, solo munendosi di astuzia e abilità sarà possibile ottenere la vittoria. Nessun bottino, nessun potenziamento consumabile e nessun vantaggio competitivo per i giocatori più facoltosi. Tutti i personaggi verranno sbloccati giocando normalmente.

Competi a modo tuo

Partecipa in solitaria o unisciti agli amici per scalare la classifica ed entrare nell'olimpo dei campioni, oppure crea partite personalizzate per sfidare i tuoi rivali.

Gioca ovunque

Divertiti con gli amici grazie alla funzionalità cross-play e porta sempre con te i salvataggi con la cross-progression, per non perdere i salvataggi di Omega Strikers quando passi da PC alle piattaforme mobili.

Importanti aggiornamenti stagionali

Omega Strikers continuerà a evolversi grazie a nuove stagioni, che introdurranno striker inediti, arene aggiuntive, oggetti sbloccabili e altre modalità di gioco.

Alcuni contenuti potrebbero richiedere un acquisto separato dal negozio di gioco e sono soggetti a disponibilità. Contiene acquisti in-game.