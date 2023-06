Cyberpunk 2077: Phantom Liberty non aggiunge molti contenuti di un certo tipo

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty aggiungerà moltissimi contenuti al gioco base, offrendo una nuova area e una nuova storia. Mancheranno però contenuti di un certo tipo, di cui il gioco base era colmo.

Attenzione anticipazioni: siamo rimasti sul vago nel titolo per non dare anticipazioni inopportune a chi non voglia averne. Da qui in poi entreremo più nei dettagli. Quindi, se non volete sapere in anticipo qualsiasi cosa su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, non continuate a leggere.

Stiamo parlando di nuove storie d'amore. A quanto pare ce ne potrebbero essere una o due, ma non crediamo che si andrà troppo oltre. A dirlo è stata Despoina Anetaki, una delle quest designer del DLC, che ha dichiarato in un'intervista concessa a Kotaku che la storie d'amore non avranno un grosso ruolo in Phantom Liberty. L'obiettivo di V sarà quello di trovare la soluzione al suo problema con Johnny Silverhand e non avrà molto tempo per sortite romantiche.

Stando all'Anetaki i toni di Phantom Liberty saranno quelli di uno thriller spionistico, con V che girerà per Dogtown, il nuovo quartiere, alla ricerca di qualcosa che potrebbe salvargli la vita.

Ci accontenteremo delle storie d'amore già presenti, anche perché aggiungerne troppe avrebbe probabilmente costretto a grossi cambiamenti anche nella campagna base. Del resto anche nei DLC di The Witcher 3: Wild Hunt non c'era moltissimo di nuovo in termini di storie d'amore. Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà il 26 settembre 2023 per PC, Xbox Series X/S e PS5.