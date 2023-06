Star Wars Jedi Survivor: Patch 6 disponibile, corregge numerosi problemi su PC e console

Star Wars Jedi: Survivor ha ottenuto oggi la Patch 6 e si tratta di un aggiornamento teso a correggere una grande quantità di problemi, soprattutto riguardante aggiustamenti di bug e inconvenienti che possono bloccare la progressione del giocatore.

Dopo la patch 5 del mese scorso, il nuovo update dovrebbe essere disponibile in queste ore su PC, PS5 e Xbox Series X|S e comporta diversi miglioramenti al gioco, correggendo vari crash e bug rilevati, oltre a migliorare le "collisioni", in base a quanto riportato dagli sviluppatori.

Sembra inoltre che la patch 6 abbia migliorato la "gestione dei blaster", cosa che potrebbe comportare alcune variazioni riscontrabili nel gameplay, anche se non è chiaro ancora di cosa si tratti. Andando più nel dettaglio, la patch corregge i "cacciatori di taglie che non compaiono" e anche un aggiustamento per un problema che poteva rendere Caij invisibile.

In sostanza, la patch dovrebbe correggere alcuni blocchi piuttosto fastidiosi che potevano impedire al giocatore di andare avanti all'interno di alcune quest. Tra gli altri accorgimenti ci sono poi degli aggiustamenti per la modalità Photo, la sistemazione del puzzle del vento su Jedha, aggiornamenti ai dati sulla holomap e altri miglioramenti.

Non sembra che la patch comporti evoluzioni sul fronte delle performance: il fatto che questo non venga specificato nemmeno in maniera vaga rende improbabile eventuali accorgimenti in questo senso, per quanto riguarda la patch 6.