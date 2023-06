Halo Infinite: 343i taglia le scene d'intermezzo per concentrarsi sul gameplay

In base a quanto riferito da 343 Industries, il team ha deciso di eliminare le scene d'intermezzo narrative dalla Stagione 4 di Halo Infinite per concentrarsi maggiormente sui contenuti e gli elementi del gameplay.

A spiegare la decisione è stato Brian Jarrard, community manager di 343 Industries: "Avendo rivisto nelle nostre massime priorità e spostato alcune risorse interne quest'anno, abbiamo dovuto scegliere di abbandonare le scene d'intermezzo narrative stagionali per dare maggiore spazio al team per concentrarsi su caratteristiche richieste, contenuti e miglioramenti a Halo Infinite", si legge nel tweet di Jarrard.



"Questi compromessi non sono mai facili da intraprendere, e apprezziamo davvero il vostro supporto mentre il team lavora per rendere Halo Infinite la migliore esperienza possibile. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma la Stagione 4 segna un grande passo avanti e rimaniamo comunque impegnati in questo viaggio con la community di Halo".

Pur essendo elementi marginali, le scene d'intermezzo hanno comunque contribuito a costruire una certa narrazione progressiva attraverso le stagioni di Halo Infinite, arricchendo la lore del gioco con vari dettagli. A questo punto immaginiamo che le componenti narrative verranno affidate ad altri sistemi in-game, magari attraverso documenti o altro, mentre 343 Industries si trova maggiormente impegnata sul fronte del gameplay.

Proprio in questi giorni, Halo Infinite ha raggiunto la Stagione 4, che porta anche un nuovo sistema di progressione attraverso i Ranghi.