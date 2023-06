Halo Infinite Stagione 4: Infection, trailer di presentazione

La Stagione 4 di Halo Infinite è in arrivo e ce lo ricorda anche il trailer di presentazione di Infection, visibile qui sotto: la nuova season del gioco 343 Industries inizierà il 20 giugno 2023, portando con sé diverse novità interessanti.

Come abbiamo visto, ci sono diversi nuovi contenuti in arrivo per Halo Infinite con la Stagione 4 e anche il nuovo sistema di ranghi dato dal Career Rank, che tiene traccia in maniera più completa e globale dei progressi fatti dal giocatore in ogni modalità di gioco.

Il video di presentazione mostra solo alcune novità in arrivo ma la Season 4 si presenta decisamente importante per il mondo di Halo Infinite.

In particolare, la nuova stagione porterà con sé la modalità Infection, a partire già dal 20 giugno 2023, oltre a una nuova organizzazione delle livree premium, conquistabili attraverso Battle Pass o Shop, le quali avranno versioni individuali compatibili con tutti i core di armatura presenti.

Una delle maggiori novità sarà comunque data dai Career Rank, nuovi ranghi legati alla carriera che rappresentano un nuovo sistema di progressione globale di Halo Infinite, in avvio il 20 giugno. Questo sistema presenta una progressione simile alla carriera militare del mondo di Halo, per così dire: i giocatori iniziano come Reclute e passano attraverso sei diversi "livelli" come Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Onice, prima di raggiungere il titolo finale di Eroe.

Ogni livello è suddiviso in "Ranghi" in stile militare, ognuno dei quali è suddiviso in incrementi più piccoli chiamati "Gradi". I Gradi dei giocatori saranno visibili durante le introduzioni delle partite, sui profili dei giocatori e durante il Rapporto sui Post-Game Carnage Report.

Tra le nuove mappe arriverà il remake di Plaza da Halo 5, ricreata da alcuni utenti della community attraverso la Forgia e messa a disposizione nella rotazione.