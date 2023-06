Fable, sviluppatore è onorato che molti abbiano scambiato il gameplay per computer grafica

Lukas Koelz, Lead Lighting Artist di Playground Games, considera un vero e proprio complimento il fatto che molti accusino il trailer visto all'Xbox Games Showcase di essere in computer grafica, quando in realtà è registrato in engine.

Koelz: "La gente che dice di non credere che questo sia reale o che il gioco abbia questa grafica ci sta facendo uno dei complimenti migliori." L'artista ha accompagnato il suo post con alcune immagini tratte dal trailer, che mostrano l'ottimo lavoro svolto da Playground Games su Fable.

Qualcuno nei commenti lo ha punzecchiato affermando che è tutto merito dell'Unreal Engine 5, ma Koelz ha risposto che in realtà il motore usato dal gioco è il Forzatech.

Naturalmente molti non sono ancora convinti e vorrebbero vedere Fable giocato pad alla mano. Va però detto che si parla di un filmato registrato in engine, non del gioco definitivo, che sono due cose molto differenti. Considerando che Fable non ha ancora una data d'uscita, ci sono margini per modifiche e ritocchi.

Per il resto, vi ricordiamo che Fable è in sviluppo per PC e Xbox Series X/S.