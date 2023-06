Star Wars Outlaws batte Assassin's Creed e Avatar, è suo il trailer più visto dell'Ubisoft Direct

Il trailer di Star Wars Outlaws è stato il più visto dell'Ubisoft Forward, battendo la concorrenza di Assassin's Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora. Insomma, pare proprio che il tie-in firmato Massive Entertainment abbia fatto centro.

Stando ai dati calcolati nelle scorse ore dall'appassionato di metriche Benji-Sales, il trailer di Star Wars Outlaws ha infatti totalizzato oltre 3,1 milioni di visualizzazioni, mentre quello di Assassin's Creed Mirage si è fermato a quota 2,1 milioni.

Terzo posto fra i titoli presentati all'Ubisoft Forward per Avatar: Frontiers of Pandora, che non è andato oltre gli 1,3 milioni di visualizzazioni: un campanello d'allarme per il gioco basato sulla saga sci-fi di James Cameron, visto che ai tempi dell'annuncio ha macinato numeri decisamente più importanti.

Naturalmente l'istantanea scattata da Benji, che immaginiamo già ora abbia bisogno di un aggiornamento, non ha fatto altro che fotografare le reazioni più immediate rispetto allo showcase della casa francese, e per Star Wars Outlaws potrebbe aver giocato un importante ruolo il fattore sorpresa.

A questo punto sarà interessante scoprire come si evolverà la situazione e soprattutto quali risultati otterranno i giochi in questione una volta approdati nei negozi: per Assassin's Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora l'attesa non sarà grande, essendo entrambi in uscita quest'anno, mentre per Outlaws bisognerà attendere il 2024.

A proposito, avete letto la nostra analisi del trailer di Star Wars Outlaws?