Dead Cells diventerà una serie TV animata, teaser trailer pubblicato

Il team Motion Twin, responsabile dell'ottimo Dead Cells, ha annunciato con un teaser trailer che il titolo sarà protagonista di un adattamento in serie TV animata, che andrà in scena nel corso del 2024, con periodo di uscita ancora da definire più precisamente.

Dead Cells: The Animated Series sarà composto da 10 brevi episodi di circa 7 minuti l'uno, dunque delle specie di corti animati, che verranno rilasciati prima in Francia e poi nel resto del mercato globale, con un'uscita worldwide successiva.

Come riferito nella descrizione del trailer, dopo "anni di richieste" la serie animata di Dead Cells arriverà nel 2024.

Alla produzione di questa c'è lo studio francese Bobbypills, che si è occupato di tutti i trailer animati del videogioco Dead Cells, cosa che garantisce una notevole continuità stilistica e fedeltà al materiale originale di partenza.

La serie animata è ambientata in un'isola maledetta che è stata invasa da una strana malattia. Nel tentativo di sviluppare una cura, il re dell'isola ha erroneamente trasformato la popolazione in creature mostruose, generando il caos totale. In tutto questo, il paese resta in attesa di un mitico eroe dalla testa fiammeggiante che potrà sconfiggere il re, e a questo punto entra in scena il protagonista.

La serie è co-prodotta da Animation Digital Network, in attesa di conoscere i canali di distribuzione previsti per gli altri paesi.