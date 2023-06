Unholy, un trailer annuncia la data di uscita su PC per l'horror di Duality Games

Unholy, l'affascinante avventura horror sviluppata da Duality Games, ha una data di uscita ufficiale su PC, annunciata dagli autori con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 20 luglio, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S arriveranno più avanti.

Come forse ricorderete, lo scorso ottobre abbiamo dato uno sguardo a Unholy e al suo gameplay, al tempo ancora per lo più avvolto dal mistero: gli sviluppatori non hanno mostrato il sistema di combattimento in azione, limitandosi a fasi esplorative e stealth.

Ad ogni modo, tutto fa pensare a un progetto molto interessante, grazie agli elementi psicologici e alla struttura caratterizzata da due mondi paralleli: da una parte una città post-sovietica, dall'altra un mondo oscuro e inquietante, dominato da una casta di sacerdoti corrotti.

Nei panni di una madre disperatamente alla ricerca della figlia scomparsa, ci troveremo appunto a esplorare entrambi questi scenari, risolvere enigmi e utilizzare delle speciali maschere "emozionali" nel tentativo di sopravvivere all'orrore che ci troveremo di fronte.