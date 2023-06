Gamurs sta assumendo esperti di IA dopo aver licenziato il 40% dei redattori delle sue testate

Gamurs, l'editore di diversi siti di informazione, tra i quali Destructoid, Gaempur e Twinfinite, ha recentemente licenziato il 40% dei suoi redattori. Il motivo non è la crisi dell'editoria online, come hanno pensato i più, ma il fatto che li si vuole sostituire con un numero minori di AI Editor, ossia redattori esperti nell'uso di intelligenze artificiali generative, com'è emerso da un recente annuncio lavorativo, ripreso dall'insider Tom Henderson.

I candidati dovranno usare le intelligenze artificiali generative, stile quella che muove il chatbot ChatGPT, per creare articoli. Quindi dovranno: "riscrivere i contenuti dove necessario", "scrivere titoli, aggiungere link, aggiungere immagini e compiere altre operazioni in WordPress", "assicurarsi che i contenuti non siano già stati pubblicati sui siti di Gamurs" e assicurarsi che i contenuti siano siano amichevoli per la SEO, tra le altre cose.

I selezionati dovranno "scrivere", per modo di dire, 250 articoli a settimana per 4,20 dollari ad articolo, ossia una media di 35 articoli al giorno.

Gamurs non è il primo editore ad aver operato una scelta simile. Già CNET ha sostituito molti redattori con delle intelligenze artificiali generative, dimostrando che quello che molti temono, ossia la sostituzione degli esseri umani con le intelligenze artificiali nei lavori d'informazione e creativi, non avverrà in futuro, ma sta già avvenendo nel presente.