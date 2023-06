Cyberpunk 2077: Phantom Liberty punta a riscattare il prestigio di CD Projekt RED

Il nuovo articolo di approfondimento pubblicato da Jason Schreier di Bloomberg su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty racconta di come l'espansione in questione sia vista anche come una sorta di riscatto cercato da CD Projekt RED dopo il disastroso lancio iniziale del gioco.

La grossa espansione presenta un'ampia parte di storia inedita, nella quale ci ritroviamo anche a dover salvare il presidente dei "Nuovi Stati Uniti d'America", all'interno di ambientazioni nuove e con meccaniche di gioco aggiuntive rispetto a quelle viste finora, che aprono a situazioni inedite.

L'idea iniziale del team era di rilasciare più espansioni per Cyberpunk 2077, sul modello di quanto fatto anche per The Witcher 3, ma i problemi riscontrati al lancio e la necessità di rimettere in sesto il gioco hanno cambiato i piani di CD Projekt RED, spingendola a condensare i contenuti aggiuntivi in un'unica e grossa espansione da posizionare dopo una serie di DLC e aggiunte gratuite.

Tutto questo arriva anche dopo una serie di sconvolgimenti interni al team: nel maggio del 2021, il top director Konrad Tomaszkiewicz ha lasciato lo studio dopo un'indagine interna su presunti comportamenti prevaricatori, accuse peraltro sempre smentite dal diretto interessato, che tuttavia ha deciso di lasciare la compagnia.

In seguito, anche il fratello Mateusz Tomaszkiewicz ha lasciato CD Projekt RED, lasciando vacante il posto di guida sullo sviluppo di Phantom Liberty. Quest'ultimo è stato rimpiazzato da Gabe Amatangelo, che nel frattempo ha anche diretto i lavori sulla patch 1.5 di Cyberpunk 2077 e ha ricevuto carta bianca per portare avanti i lavori su Phantom Liberty insieme al suo team.

Con questo cambio di guida, CD Projekt RED ha voluto dare uno scossone alla situazione interna, nell'idea di poter riscattare il gioco e il team stesso dopo gli scandali emersi in precedenza. Anche per questo motivo, Amatangelo sarà director anche del seguito di Cyberpunk 2077, per dare una certa continuità a questa idea di rinnovamento.