Clockwork Revolution sarà un vero RPG con statistiche e dettagli, assicura Brian Fargo

Clockwork Revolution sarà un vero RPG, con tanto di statistiche e dettagli, come da tradizione per le produzioni targate inXile Entertainment: lo ha confermato Brian Fargo, che su Twitter ha rivelato alcuni nuovi dettagli sul gioco.

Annunciato con un trailer durante l'Xbox Games Showcase, Clockwork Revolution ha restituito inizialmente sensazioni che molti hanno accostato al classico BioShock Infinite, ma a quanto pare non sarà un semplice sparatutto quello che Fargo e i suoi colleghi stanno realizzando.

In primo luogo sarà possibile creare il proprio personaggio da zero con un apposito editor e la tecnologia utilizzata per far girare il gioco sarà quella del potente Unreal Engine 5: una garanzia per quanto concerne il potenziale impatto visivo della nuova esclusiva Xbox.

Certo, al di là di queste prime informazioni Brian Fargo non ha potuto sbilanciarsi, e in particolare ha ribadito che la data di uscita di Clockwork Revolution arriverà "nel tempo", dunque il progetto non è ancora pronto per stabilire delle finestre ufficiali e servirà un po' di pazienza.

Detto questo, non c'è dubbio che la meccanica dei viaggi nel tempo e delle loro conseguenze sullo scenario e i personaggi appare davvero affascinante e non vediamo l'ora di saperne di più, magari già nei prossimi mesi.