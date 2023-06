PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi PS5 e PS4 di giugno 2023 disponibili da oggi

I nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023 saranno disponibili in giornata per tutti gli abbonati. Questo mese il catalogo del servizio di Sony si espande con 27 nuovi giochi, tra cui Far Cry 6, Rogue Legacy 2, Inscryption e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder.

Se vi siete persi l'annuncio originale, ecco l'elenco completo dei titoli in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium oggi, 20 giugno 2023: PlayStation Plus Extra

Rogue Legacy 2 - PS4 e PS5

Far Cry 6 - PS4 e PS5

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - PS4 e PS5

Inscryption - PS4 e PS5

Soulstice - PS5

Tacoma - PS4

Deus Ex: Mankind Divided - PS4

Killing Floor 2 - PS4

Lonely Mountains: Downhill - PS4

Vampire: The Masquerade: Coteries of New York - PS4

Hundred Days: Winemaking Simulator - PS4 e PS5

A Hat in Time - PS4

Carto - PS4

Forager - PS4

Dodgeball Academia - PS4

The Wild at Heart - PS4

Redout 2 - PS4 - PS5

Thief - PS4

MX vs ATV Legends - PS4 e PS5

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay! - PS4 e PS5

My Friend Peppa Pig - PS4 e PS5

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace - PS4 e PS5

The Talos Principle: Deluxe Edition - PS4

Elex 2 - PS4 e PS5

PlayStation Plus Premium

Killzone: Liberation - PSP

Worms - PS1

Herc's Adventure - PS1

Una delle novità più attese è senza dubbio Far Cry 6, lo sparatutto in prima persona open world di Ubisoft, che ci porta nell'arcipelago fittizio di Yara per spodestare uno spietato dittatore, interpretato dal celebre attore Giancarlo Esposito. Abbiamo poi Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, l'apprezzato picchiaduro a scorrimento con protagoniste le mitiche Tartarughe Ninja in stile retrò che strizza l'occhio ai classici di Konami, avvalendosi al tempo stesso di una formula rinnovata di qualità e divertente, specialmente giocando in cooperativa.

Le altre novità di spessore sono Rogue Legacy 2, il celebre rogue-lite di Cellar Door Games che approda proprio oggi su PS5 e PS4 e lo fa entrando direttamente nel catalogo del servizio di Sony, e Inscryption, un insolito ma riuscitissimo mix tra un gioco di carte, enigmi in stile escape room e horror psicologico, il tutto condito da atmosfere dark.

