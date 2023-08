Starfield: emersa online la schermata del menù principale

Emersa online la schermata del menù principale di Starfield che sembra proprio essere la schermata di un menù principale di un videogioco. Quindi al centro abbiamo in grande il logo del gioco, in basso a sinistra quello di Bethesda Softworks e in alto a destra un messaggio di benvenuto per i videogiocatori.

Sulla sinistra si trova il meù vero e proprio che, pensate un po', consente di avviare una nuova partita, di caricarne una salvata, di modificare le impostazioni, di accedere alla galleria delle foto, di accedere a una sezione denominata "Crew", che immaginiamo siano i crediti e di uscire dal gioco.

Lo sfondo in sé sembra essere dinamico, come spesso succede. Comunque sia, è davvero difficile trarre conclusioni dalla schermata del menù principale, ma evidentemente la febbre per l'attesa del gioco rende anche i minimi dettagli supplementari decisamente benvenuti.