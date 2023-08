Red Dead Redemption gira a 60fps su di una Nintendo Switch hackerata

L'utente di ResetEra mrcroket ha pubblicato un video su YouTube in cui mostra Red Dead Redemption girare a 60fps su di una Nintendo Switch hackerata, che consente di sbloccare il framerate dei giochi e di fare l'overclock di CPU e GPU.

Ora, chiaramente non è consigliato manomettere la console per giocare al titolo di Rockstar Games con una maggiore fluidità, considerando anche che il nostro ha portato la GPU a 690mhz e la CPU a 1428mhz, ma il risultato è nondimeno interessante.

mrcroket parla di un framerate stabile, con cali sotto ai 50fps solo ad Armadillo, l'area più affollata di Red Dead Redemption. Inoltre non ha riscontrato bug o glitch visivi ed è riuscito a giocare senza problemi in modalità portatile per circa due ore, tempo più che sufficiente per farsi un'idea.