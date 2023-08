Dead Island 2, l'offerta Amazon per PS4 e PS5 manda il gioco al prezzo minimo storico

Il caldo non sembra disposto a calare in questi giorni e se preferite rimanere al chiuso, potete trasferirvi in un luogo ancora più caldo ma anche zeppo di zombie da abbattere. Parliamo di Dead Island 2 che è ora disponibile con un'offerta Amazon in sconto. La versione PS5 - in edizione Pulp - si trova ora al 46% di sconto, mentre la versione PS4 - in edizione standard - si trova ora al 43% di sconto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per Dead Island 2 è 69.99€. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma. La versione PS5 è venduta e spedita da Amazon, mentre la versione PS4 è venduto e spedita da Prezzo Bomba, un rivenditore noto.

Dead Island 2 Pulp Edition include anche il pacchetto Ricordi di Banoi che contiene: Randello di Banoi, Mazza da baseball Ricordi di Banoi, Vantaggio arma; equilibrio, Scheda abilità spazio personale; inoltre propone anche il il pacchetto Armi Pulp con due armi dedicate. Dead Island 2 è un gioco in prima persona di sopravvivenza e azione ambientato a Los Angeles, rinominata Hell-A. Potrete fare a pezzi gli zombie con le vostre armi e potenziare il vostro personaggio.