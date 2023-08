Red Dead Redemption, voti sorprendentemente positivi per la riedizione su PS4 e Switch

Red Dead Redemption è stato accolto dalla stampa internazionale con voti sorprendentemente positivi; in particolare per quanto concerne la versione Nintendo Switch, che ha segnato il debutto assoluto della serie Rockstar Games sulla console ibrida.

JeuxActu - 9,5

Nintenderos - 9,5

PC Games - 9

Vandal - 9

Vooks - 9

Hobby Consolas - 8,8

Nintenduo - 8,5

Multiplayer.it - 8

Press Start Australia - 7,5

Impulsegamer - 7

Il motivo per cui le valutazioni espresse finora sono poche, e spesso provenienti da testate non in inglese, potrebbe essere dovuto a un ritardo nella consegna dei codici da parte di Rockstar Games oppure alla precisa scelta editoriale di non recensire nuovamente quella che è stata presentata come una semplice conversione e non una remaster.

Ad ogni modo, questi primi voti di Red Dead Redemption sembrano esprimere un giudizio piuttosto positivo sulla riedizione per PS4 e Nintendo Switch, che mette da parte le pur numerose polemiche che hanno accompagnato sia l'annuncio che il lancio del gioco.