Red Dead Redemption: bundle dei due capitoli lanciato su Xbox a 99,99€

Rockstar Games ha lanciato sul Microsoft Store il Bundle di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 che per 99,99€ include Red Dead Redemption, Red Dead Redemption: Undead Nightmare, Red Dead Online e Red Dead Redemption 2: modalità Storia.

Cosa c'è di strano, vi starete chiedendo. Intanto c'è il periodo di lancio che è decisamente sospetto, ossia in contemporanea a quello delle versioni PS4 e Nintendo Switch del primo capitolo. Considerante che il Red Dead Redemption del bundle è la versione Xbox 360, da anni resa compatibile da Microsoft con Xbox One e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.

Inoltre il prezzo del bundle è esattamente la somma dei singoli prodotti, senza alcuno sconto. Considerando che ormai anche Red Dead Redemption 2 ha i suoi annetti e che entrambi sono finiti più volte in offerta durante i periodi di saldo, diciamo che viene da pensare che qualcosa in più si potesse fare per rendere il tutto più appetibile, a parte rendere più comodo acquistare entrambi i titoli contemporaneamente.