Vampire Survivors: lanciata la modalità cooperativa con nuovo motore e la versione Nintendo Switch

"Oggi è un gran giorno per il nostro gioco, e finalmente concretizzeremo metà del titolo: di vampiri ancora non c'è traccia, ma almeno ora ci sono dei Survivors, dei sopravvissuti (esatto, più di uno). Oggi arriva la modalità cooperativa locale!" recita l'annuncio ufficiale, che ci ricorda l'assenza di vampiri in un gioco che si chiama Vampire Survivors e che ha un vampiro nell'artwork principale (in fondo lo si ama anche per questo).

Come funziona

In cooperativa tutto è più bello

La modalità cooperativa si attiva collegando più controller, per un massimo di quattro giocatori: "Ti basterà avere un dispositivo di controllo per ciascun giocatore e, dalla schermata di selezione del personaggio, potrai aggiungere fino a 3 amici con cui continuare le missioni, andare a caccia di achievement e tutto il resto." Se volete avere ulteriori dettagli, l'abbiamo provata in anteprima, pubblicando un resoconto qualche giorno fa.

Nel comunicato ufficiale viene suggerito anche il possibile arrivo del multiplayer online, in futuro: "Una domanda che ci è stata posta spesso è l'eventuale aggiunta di una modalità multi-giocatore online (in breve: forse, prima o poi, ci stiamo pensando, ma ogni tanto gli sviluppatori hanno bisogno di dormire). Per ora suggeriamo l'utilizzo delle soluzioni non ufficiali che permettono di giocare online su Steam con gli amici, come per esempio Steam Remote Play."

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, viene spiegato che "Sono inclusi tutti gli aggiornamenti e la modalità cooperativa per 4 giocatori. Il prezzo è lo stesso della versione Steam, non ci sono né costi aggiuntivi né spese nascoste! Anzi, c'è perfino un'offerta di lancio scontata del 10%!"

La versione Nintendo Switch è stata resa possibile grazie al nuovo motore, che rende il gioco più performante anche nei momenti più caotici. Volendo su Steam è possibile continuare a giocare con il vecchio motore, accedendo al ramo di sviluppo beta tramite la password PhaserVersion2023.