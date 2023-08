God of War: Sony Santa Monica sta lavorando a un nuovo capitolo, stando a un annuncio lavorativo

Sony Santa Monica potrebbe essere al lavoro su di un nuovo God of War, almeno questo è ciò che suggerisce un annuncio lavorativo decisamente esplicito in tal senso, che cerca un Combat Designer che conosca God of War 2018 e God of War Ragnarok.

L'annuncio parla in generale di un titolo non ancora annunciato, ma il riferimento così aperto ai due God of War, rende abbastanza palese che si tratta di un seguito di qualche tipo. Il candidato, comunque, dovrà essere in grado di parlare in profondità del sistema di combattimento, delle meccaniche e dei nemici.