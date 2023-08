Starfield sarà all'Opening Night Live? Un indizio dal trailer dell'evento della Gamescom 2023

Già da tempo Microsoft ha confermato che Starfield sarà uno dei protagonisti del suo boot Xbox alla Gamescom 2023, seppur non in forma giocabile. Ora invece pare che il nuovo GDR sci-fi di Bethesda farà una comparsata anche durante l'Opening Night Live, l'evento che andrà in onda domani sera e anticiperà l'inizio della kermesse di Colonia.

La prova sembrerebbe arrivare dal trailer ufficiale dell'ONL pubblicato poche ore fa che potrete visualizzare nel player sottostante. Il filmato mostra sequenze tratte da giochi come Assassin's Creed Mirage, Immortals of Aveum, Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e Call of Duty: Modern Warfare 3, che come forse saprete sono stati già confermati tra quelli presenti allo show condotto da Geoff Keighley. In coda del filmato per pochissimi istanti si intravede anche Starfield, di cui invece finora non era arrivata nessuna comunicazione in merito.

A questo punto è lecito ipotizzare che durante l'Opening Night Live potremmo vedere un nuovo trailer dell'ultima fatica di Bethesda e scoprire di più sull'avventura nello spazio che avrà inizio il prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X|S, o l'1 settembre per chi acquista la Premium Edition.