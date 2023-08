Honkai: Star Rail, la migliore build per Luka, Light Cone, Relic e team

In questa guida vi offriremo una panoramica delle sue caratteristiche e vi daremo dei consigli per scegliere Light Cone, set di Relic e team per realizzare la migliore build possibile per Luka .

Tra le nuove aggiunte al cast di Honkai: Star Rail con la patch 1.2 c'è anche Luka , un personaggio 4 stelle di tipo Physical e appartenente alla classe Nihility. La sua specialità sono i DoT (danni nel tempo) ma nel complesso si rivela un personaggio versatile, in grado anche di ridurre la difesa avversaria e rimuovere buff, il tutto risultando anche efficiente in termini di Skill Point.

Panoramica abilità e priorità dei Trace

Luka esegue la sua Ultimate

NB: ogni volta che parleremo di valori e statistiche di Skill, Ultimate, Talenti e così via ci riferiremo sempre a quelli dei Trace sviluppati al livello più alto senza bonus degli Eidolon, in modo da dare un'idea del potenziale del personaggio al massimo del suo potenziale.

L'abilità che si pone come pilastro del kit di Luka è la Skill "Lacerating Fist". Oltre a infliggere danni pari al 120% dell'ATK del personaggio a un singolo bersaglio ha il 100% di probabilità di base (che non varia in base al livello del Trace) di applicare Bleed per 3 turni. Questo DoT infligge all'inizio di ogni turno danni equivalenti al 24% degli HP massimi del avversario colpito, che tuttavia non possono superare il 338% dell'ATK di Luka, che sostanzialmente è il valore da prendere in considerazione quando affrontate i boss o nemici con molti PS. In ogni caso, parliamo di uno scaling davvero molto alto e in generale i DoT rappresentano la fonte di danni maggiore di Luka.

L'altro elemento che caratterizza Luka è il suo Talent. All'inizio di ogni battaglia e dopo aver usato la Skill o l'attacco base non potenziato il personaggio ottiene uno stack di "Fighting Will", fino a un massimo di 4 accumuli. Consumandone 2, il personaggio può utilizzare una versione migliorata del suo attacco base che ha diverse caratteristiche interessanti.

In particolare l'attacco base potenziato di Luka consiste in tre pugni diretti e un potente montante finale che infliggono complessivamente il 140% del suo ATK. Inoltre, se l'avversario è afflitto da Bleed, l'ultimo colpo attiva immediatamente il DoT, che infligge immediatamente l'85% del suo danno originale. Questo effetto si applica a qualsiasi Bleed, sia quello della Skill di Luka che quelli causati dai compagni di squadra o da un Weakness Break, il che significa che potrete attivare a comando più DoT contemporaneamente.

Usando la Ultimate Luka guadagna due stack di Fighting Will e ha il 100% di probabilità base (che non varia in base al livello del Trace) di ridurre la difesa di un nemico del 20% per 3 tre turni. Dopodiché esegue un poderoso pugno che causa danni pari al 330% del suo ATK.

Infine, con la Technique a inizio battaglia il personaggio attacca un nemico a caso, infliggendo danni equivalenti al 50% dell'ATK, con il 100% di probabilità base di applicare Bleed. Inoltre guadagna subito un punto extra di Fighting Will.

Molto interessanti le abilità passive concesse dai Trace. "Kinetic Overload" rimuove un buff da un avversario quando Luka usa la sua Skill, il che risulta molto utile in tanti scenari differenti; "Cycle Braking" fa guadagnare 3 punti Energy al personaggio per ogni stack di Fighting Will ottenuto; infine con "Crush Fighting Will" i primi tre colpi dell'attacco base potenziato ha una probabilità del 50% di garantire un colpo extra aumentando così moderatamente i danni totali.

Consideriamo che stiamo parlando di un personaggio 4 stelle è bene tenere in considerazione anche i bonus degli Eidolon, che probabilmente nel tempo andrete a sbloccare anche senza farlo apposta. I più interessanti sono il secondo e il sesto. "The Enemy is Weak, I am Strong" garantisce un accumulo di Fighting Will aggiuntivo usando la Skill su un nemico debole all'elemento Physical, il che aiuta di molto la gestione degli stack e apre le porte a rotazioni differenti di attacchi. L'ultimo bonus invece potenzia i DoT da Bleed che vengono attivati dall'attacco base potenziato di Luka di un valore pari all'8% per ogni pugno eseguito prima del montante finale (quindi tra il 24% e il 48%).

Il consiglio che possiamo darvi quando utilizzate Luka è quello di allenarvi mentalmente a utilizzare tutto il suo intero kit tenendone in considerazione i vari vantaggi, visto che ogni azione risulta utile. La Ultimate arreca buoni danni e rimuove i debuff, la Skill applica il DoT Bleed, l'attacco base potenziato attiva il DoT a comando e sgonfia velocemente la barra di resistenza nemica, mentre l'attacco base non potenziato è un colpo debole ma permette di generare Fighting Will senza sprecare Skill Point. È altrettanto importante tenere sempre traccia dei turni residui del Bleed e i Fighting Will a disposizione per scegliere di volta in volta la rotazione migliore in base alla situazione e il nemico che state affrontando.

Per questo motivo, per quanto riguarda la priorità dei Trace da sviluppare, il consiglio è quello di cercare di potenziarli man mano tutti, iniziando dalla Skill, dato che il DoT che applica è la fonte di danni maggiore di Luka.