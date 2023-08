PS Plus: l'annuncio dei giochi PS5 e PS4 di settembre 2023 è in arrivo, ecco quando

Ci stiamo avvicinando alla fine di agosto, il che significa che presto Sony svelerà quali giochi PS5 e PS4 verranno resi disponibili a settembre 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus senza costi aggiuntivi. Quando sarà l'annuncio?

Precisiamo come al solito che la compagnia giapponese non ha indicato una data precisa, ma ormai il modus operandi per il suo servizio in abbonamento è piuttosto schematico e, salvo rare eccezioni, presenta i nuovi giochi del PS Plus il mercoledì precedente al primo martedì del mese successivo. In pratica, l'annuncio ufficiale dovrebbe avvenire questa settimana, per la precisione mercoledì 30 agosto 2023.