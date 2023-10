Baldur's Gate 3: Hotfix 8 disponibile, aggiusta altri crash e problemi vari

Baldur's Gate 3 ha ottenuto in queste ore il suo Hotfix 8, ovvero un aggiornamento non maggiore come le vere e proprie "patch" ma comunque molto importante per correggere diversi problemi a crash che possono essere rilevati all'interno del gioco.

L'RPG di Larian Studios è indubbiamente un capolavoro ma anche lui non è arrivato senza i suoi bei problemi in ambito tecnico, come dimostrano i numerosi aggiornamenti tra patch e altro che si stanno susseguendo a ritmo serrato, cosa ormai piuttosto comune nell'attuale panorama videoludico.

Fortunatamente, il team si sta dimostrando estremamente reattivo nel correggere i problemi, e sono già numerosi gli aggiornamenti pubblicati finora, relativi soprattutto agli atti successivi al primo, considerando che quest'ultimo era stato testato già a dovere attraverso l'accesso anticipato durato per molto tempo.