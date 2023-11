Super Mario Bros. Il Film ha fatto vendere più giochi di Mario a Nintendo

Nell'ultimo resoconto finanziario di Nintendo è stato sottolineato l'impatto positivo del film Super Mario Bros. Il Film per gli affari della compagnia , non solo per gli incassi cinematografici in quanto tali, ma anche per gli effetti collaterali sulle vendite dei giochi.

I numeri del successo

Gli effetti benefici del film di Super mario

Come saprete, Super Mario Bros. Il Film è stato uno dei maggiori successi dell'anno per incassi, producendo ricavi per più di 1,3 miliardi di dollari.

Tra gli effetti collaterali, se così li vogliamo chiamare, c'è stato anche un aumento dell'interesse per i giochi di Super Mario su Nintendo Switch e in ambito mobile. Per inciso, i cinque giochi di Super Mario disponibili per la console ibrida hanno visto un aumento delle vendite di 1,3 volte tra aprile e settembre 2023, mentre le applicazioni di Super Mario sono state scaricate 1,4 volte di più nello stesso periodo.

Migliorate anche le vendite dell'oggettistica legata alla serie. Insomma, il film ha dato slancio all'intera serie Super Mario in generale, portando al successo di Super Mario Bros. Wonder, che nel giro di pochi giorni ha venduto più di quattro milioni di copie.