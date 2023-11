Nintendo Switch ha visto la crescita di molte serie storiche di Nintendo

Serie esplose

Serie in crescita

In particolare nel documento vengono sottolineate le vendite di quattro titoli chiave della piattaforma, che vengono confrontate con quelle dei capitoli del passato. Quindi abbiamo Mario Kart 8 Deluxe che ha venduto 57,01 milioni di copie, facendo 20 milioni di copie in più di Mario Kart Wii, fermo a 37,38 milioni di copie. Anche i capitoli per Nintendo 3DS e Nintendo DS non possono reggere il confronto.

Ancora più marcato il successo di Animal Crossing: New Horizons, che ha venduto 43,38 milioni di copie, contro i 13,05 milioni di copie della versione Nintendo 3Ds e gli 11,75 della versione Nintendo DS.

Risultati simili ache per Super Smash Bros. Ultimate, che ha più che doppiato il capitolo per Wii, e per Super Mario Odyssey, che ha venduto più del doppio di Super Mario Galaxy per Wii. Insomma, ci troviamo di fronte a dei risultati eccezionali, imprevedibili al momento dell'annuncio della console, sopratutto dopo il flop di Wii U.

Breath of the wild è un caso che andrebbe studiato

Il caso più interessante di tutti è però quello Zelda, con The Legend of Zelda: Breath of the Wild che ha venduto 31,15 milioni di copie, mantenendo vendite costanti nel corso degli anni e arrivando a quadruplicare le vendite del capitolo per Wii, fermo a 7,5 milioni di copie.

Non solo, perché The Legend of Zelda: Tears of the Kingdoms è riuscito a vendere 19,5 milioni di copie nel giro di pochi mesi, andando a interessare un pubblico più vasto sin da subito, evidentemente soddisfatto dell'esperienza avuta con Breath of the Wild.