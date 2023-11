Starcraft 2 ha incassato meno di un cavallo di World of Warcraft, ha raccontato un ex-Blizzard

Hall ha raccontato l'aneddoto, che per molti potrà essere davvero deprimente , in un video pubblicato sul suo canale YouTube, Pirate Software , dove ha parlato del suo lavoro dentro Blizzard.

L'ex Blizzard Jason Hall, attualmente uno sviluppatore indipendente, ha svelato un dato davvero interessante: l'intero Starcraft 2: Wings of Liberty ha fruttato a Blizzard meno soldi di un cavallo di World of Warcraft venduto a 15 dollari.

I racconti dell'orrore

Hall ha lavorato per due anni a StarCraft 2: Wings of Liberty, ma le vendite del gioco hanno fatto meno soldi del cavallo di WoW. Peccato che non abbia detto di quale cavallo si tratti, anche se non è stato difficilissimo arrivarci.

StarCraft 2: Wings of Liberty fu pubblicato il 27 luglio 2010, anno in cui Celestial Steed, aggiunto al gioco ad aprile 2010, era popolarissimo in WoW. C'è da dire che il cavallo costava 25 dollari e non 15, e va aggiunto che suscitò non poche polemiche nella comunità del gioco. Comunque sia, dopo tre ore dal lancio, Celestial Seed formò una coda di 140.000 giocatori, producendo ricavi per milioni di dollari.

Hall ha anche girato il coltello nella piaga: "Questo è il meme completo ragazzi. Vi stavate chiedendo come mai queste compagnia usano le microtransazioni? Perché delle merde continuano a comprarle tutte quante."

Comunque sia, StarCraft 2: Wings of Liberty vendette 1,5 milioni di copie nei suoi primi due giorni, superando quota 6 milioni alla fine del 2012. Blizzard non ha mai svelato i ricavi complessivi del gioco, ma quel che è certo è che la serie è ferma da anni. Evidentemente viene considerata il cavallo sbagliato su cui scommettere.