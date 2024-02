Marvel's Spider-Man 2: l'aggiornamento con il New Game+ include nuovi costumi e altre novità

Infatti, l'aggiornamento introdurrà anche nuovi stili per il costume da Simbionte indossato da Peter nella storia e sarà possibile anche personalizzare il colore delle abilità da simbionte . A tutto ciò si aggiungeranno i costumi "Marvel's Hellfire Gala" per Peter e Miles che vedete in testa a questa notizia.

Partendo da questa modalità, viene spiegato che sarà possibile affrontarla scegliendo un livello di difficoltà superiore rispetto a quello scelto per la prima partita con la possibilità di trasferire tutti i costumi e le abilità sbloccate in precedenza. Saranno inoltre presenti degli "Ultimate Level" con cui sbloccare degli stili dorati per i gadget e nuovi costumi.

Tramite il PlayStation Blog, Insomniac Games ha svelato alcune delle novità che saranno include nella versione 1.002 di Marvel's Spider-Man 2 che verrà pubblicata il prossimo 7 marzo e che non si limitano solamente alla già confermata modalità New Game Plu s.

Skin temporaneamente a pagamento per beneficenza

Altre novità includono delle nuove decorazioni per la modalità Foto, come action figure e stickers, nonché la possibilità di cambiare a piacimento l'ora della giornata una volta completata la storia principale. Sono state aggiunte anche delle opzioni per l'accessibilità, tra cui un lettore audio delle descrizioni e dello schermo, anche in lingua italiana.

Non è finita qui. Sono state infatti presentate le skin Fly N' Fresh per Peter e Miles, che vedete qui sopra. Inizialmente saranno disponibili a pagamento al prezzo di 4,99 dollari, con i ricavi che verranno devoluti (fino a 1 milione di dollari) a Gameheads, un'organizzazione no-profit che si occupa di formare giovani a basso reddito e di minoranze etniche nel campo del design e dello sviluppo di videogiochi. Successivamente la skin verrà resa disponibile per tutti gratuitamente.