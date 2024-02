Mother 3 è stato aggiunto a Nintendo Switch Online... in Giappone

Con una mossa che ha ormai dell'ironico, Nintendo ha deciso di pubblicare Mother 3 su Nintendo Switch Online, ma ovviamente solo per quanto riguarda la sezione giapponese del servizio in abbonamento, confermando l'impossibilità di vedere il titolo in versione ufficiale in occidente.

La storia della versione in inglese di Mother 3 (per non parlare di altre localizzazioni, praticamente impossibili) è ormai lunga decenni: il gioco è uscito originariamente nel 2006 su Game Boy Advance, e come gli altri capitoli della serie è diventato un titolo di culto, paradossalmente anche in occidente nonostante non sia mai arrivato in lingua facilmente comprensibile.

Nintendo non ha mai dimostrato interesse nella trasposizione del gioco al di fuori del Giappone e nella traduzione dei testi, nonostante le dimostrazioni di affetto per la serie non siano mancate da parte dei fan e la questione sia stata sottoposta anche ad alcuni executive negli anni passati.