Minecraft diventa una serie TV animata su Netflix, c'è l'annuncio ufficiale

All'interno delle celebrazioni per il 15° anniversario del gioco, Mojang ha annunciato anche una serie TV animata di Minecraft su Netflix, che non ha ancora una data di uscita o dettagli precisi ma si presenta già decisamente interessante.

Non è peraltro la prima volta che il titolo in questione sbarca sul servizio di streaming video, visto che in precedenza ci avevamo visto anche Minecraft: Story Mode, ovvero la serie di avventure targate TellTale, che in forma di video interattivo erano già visibili sull'abbonamento video.

La serie animata sarà realizzata da Wild Brain, studio canadese specializzato nell'ambito che è noto già per altri titoli come Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising e Carmen Sandiego sempre su Netflix.